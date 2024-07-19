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09:39, 19 июля 2024Силовые структуры

Освободившийся из СИЗО генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста. Какое нарушение допустил суд?

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Попов обжаловал домашний арест

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов оспорил срок домашнего ареста. Его арестовали в мае по подозрению в хищении путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Следствие считает, что Попов похитил металлоконструкции на сумму в несколько десятков миллионов рублей.

Защита генерала заявила, что суд установил срок ареста самостоятельно

Адвокат Попова Сергей Буйновский рассказал в беседе с ТАСС, что срок домашнего ареста, установленный военным судом, обжалован. Само смягчение меры пресечения освободившийся из СИЗО генерал оспаривать не стал.

«Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — объяснил адвокат. По его словам, фактически суд самостоятельно установил такой срок, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, генерал будет содержаться под домашним арестом в одной из квартир Москвы, которая принадлежит его родственникам.

Генералу вменяют хищение на сумму более 100 миллионов рублей

Бывший командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России был арестован в мае. Ему вменялось хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

Следователи считают, что Попов похитил металлоконструкции, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сумма ущерба оценивается в более чем 100 миллионов рублей.

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На слушаниях в суде Попов отвергал все обвинения и рассказывал о боевых действиях в зоне специальной военной операции. «У меня ничего, кроме долгов и кредитов, нет за душой вообще. Я считаю, что арест и содержание под стражей — это крайне неприятная и незаслуженная мера пресечения моей свободы и ограничения ее», — говорил он.

В середине июля Попова перевели под домашний арест до 11 октября.

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      Варвара Кошечкина
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