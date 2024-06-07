Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 7 июня 2024Силовые структуры

Генерал Попов по видеосвязи из СИЗО рассказал суду о боях и окопах

В суде генерал Попов отверг обвинения и сказал, что не вылезал из окопов
Начало событий в новости Военный суд оставил в СИЗО генерала Попова

На слушаниях во Втором Западном окружном военном суде бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отверг выдвинутые против него обвинения и рассказал о боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Его выступление опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден генерал за металлической решеткой. Он говорит, что ВСУ перешли в наступление на запорожском направлении и нанесли главный удар кампании лета и осени 2023 года. Результатом деятельности на должности командующего 58-й армией является отражение наступления ВСУ и срыв их попыток выйти к Азовскому морю, окружить Херсонскую группировку и блокировать Крым.

«А не то, что, как утверждает следствие, результатом моей деятельности было хищение и воровство, следов которого так никто во время следствия и не нашел. У меня ничего, кроме долгов и кредитов, нет за душой вообще. Я считаю, что арест и содержание под стражей — это крайне неприятная и незаслуженная мера пресечения моей свободы и ограничения ее. (...) Я из окопов не вылазил и построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести войскам Украины сокрушительное поражение», — сказал Попов.

Несмотря на речь генерала, суд оставил его под стражей.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Ковальчук заявил о способности России превратить США в радиоактивный пепел

      ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

      МИД России не увидел в швейцарском саммите по Украине ничего общего с миром

      Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось

      В Москве снесли одобренный Лужковым арт-объект

      В Москве задержали учинившего в парке расправу над пенсионером россиянина

      Минобороны назвало использованное Украиной для удара по Луганску оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше