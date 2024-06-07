Генерал Попов по видеосвязи из СИЗО рассказал суду о боях и окопах

В суде генерал Попов отверг обвинения и сказал, что не вылезал из окопов

На слушаниях во Втором Западном окружном военном суде бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отверг выдвинутые против него обвинения и рассказал о боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Его выступление опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден генерал за металлической решеткой. Он говорит, что ВСУ перешли в наступление на запорожском направлении и нанесли главный удар кампании лета и осени 2023 года. Результатом деятельности на должности командующего 58-й армией является отражение наступления ВСУ и срыв их попыток выйти к Азовскому морю, окружить Херсонскую группировку и блокировать Крым.

«А не то, что, как утверждает следствие, результатом моей деятельности было хищение и воровство, следов которого так никто во время следствия и не нашел. У меня ничего, кроме долгов и кредитов, нет за душой вообще. Я считаю, что арест и содержание под стражей — это крайне неприятная и незаслуженная мера пресечения моей свободы и ограничения ее. (...) Я из окопов не вылазил и построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести войскам Украины сокрушительное поражение», — сказал Попов.

Несмотря на речь генерала, суд оставил его под стражей.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.