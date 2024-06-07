Военный суд оставил в СИЗО генерала Попова

Военный суд вновь отказался освободить из СИЗО генерала Попова

Генерал Попов примет участие в рассмотрении жалобы на свой арест по видеосвязи

Начало событий в новости Генерал Попов примет участие в рассмотрении жалобы на свой арест по видеосвязи

Второй Западный окружной военный суд вновь отказался освободить из СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы на арест офицера оставили под стражей. Он участвовал в судебном заседании по видеосвязи. Слушания прошли в закрытом режиме.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказался выпустить Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Против освобождения генерала выступил прокурор.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.