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12:45, 7 июня 2024Силовые структуры

Военный суд оставил в СИЗО генерала Попова

Военный суд вновь отказался освободить из СИЗО генерала Попова
Начало событий в новости Генерал Попов примет участие в рассмотрении жалобы на свой арест по видеосвязи

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд вновь отказался освободить из СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы на арест офицера оставили под стражей. Он участвовал в судебном заседании по видеосвязи. Слушания прошли в закрытом режиме.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказался выпустить Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Против освобождения генерала выступил прокурор.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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      Любовь Ширижик
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