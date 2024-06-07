Генерал Попов примет участие в рассмотрении жалобы на свой арест по видеосвязи

ТАСС: Попов будет участвовать в рассмотрении жалобы на свой арест по видеосвязи

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов будет участвовать в рассмотрении жалобы на свой арест по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционную жалобу рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказался выпустить Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Против освобождения генерала выступил прокурор. Слушания по рассмотрению ходатайства следствия о переводе Попова под домашний арест проходили в закрытом режиме.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. Его адвокат уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.