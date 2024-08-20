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06:51, 20 августа 2024Силовые структуры

Подпись генерала Попова в документах признали подделанной

ТАСС: подпись генерала Попова в документах оказалась подделкой
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит. Об этом написал ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского.

Адвокат рассказал, что экспертиза была проведена по инициативе Следственного комитета. Согласно ее результатам, «в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться». Таким образом, она оказалась подделкой.

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По мнению юриста, экспертиза опровергает виновность Попова. Он подчеркнул, что доказательства вины генерала являются не прямыми, а косвенными.

Ранее Следственный комитет обратился в военный суд по делу генерала Попова. Ведомство попросило сократить срок ознакомления с материалами дела по 21 августа.

Генерал-майор проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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      Марина Совина
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