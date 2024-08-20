Следователи отказались расследовать подделку подписей генерала Попова

СК отказался возбудить дело из-за подделки подписей генерала Попова

Следственный комитет (СК) России отказался возбуждать уголовное дело из-за подделки подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на документах, фигурирующих в его уголовном деле. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Буйновский.

По его словам, следователи также решили не проводить проверку в связи с выявлением фальсификации на документе о приемке более 1,7 тысяч тонн металлопроката от военно-гражданской администрации Запорожской области. Этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества, в котором обвиняется Попов и предприниматель Сергей Моисеев, уточняет «Коммерсантъ».

Буйновский указал, что документ был подписан в июле 2023 года, когда генерала уже перевели на службу в Сирию. Адвокат заявил, что следствие установило и допросило лиц, причастных к подделке подписи Попова. Защита будет настаивать на прекращении дела генерала в связи с фальсификацией основного доказательства.

О подделке подписи стало известно ранее 20 августа.

Генерал-майор проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.