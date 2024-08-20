Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:08, 20 августа 2024Силовые структуры

Следователи отказались расследовать подделку подписей генерала Попова

СК отказался возбудить дело из-за подделки подписей генерала Попова
Начало событий в новости Подпись генерала Попова в документах признали поддельной

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России отказался возбуждать уголовное дело из-за подделки подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на документах, фигурирующих в его уголовном деле. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Буйновский.

По его словам, следователи также решили не проводить проверку в связи с выявлением фальсификации на документе о приемке более 1,7 тысяч тонн металлопроката от военно-гражданской администрации Запорожской области. Этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества, в котором обвиняется Попов и предприниматель Сергей Моисеев, уточняет «Коммерсантъ».

Буйновский указал, что документ был подписан в июле 2023 года, когда генерала уже перевели на службу в Сирию. Адвокат заявил, что следствие установило и допросило лиц, причастных к подделке подписи Попова. Защита будет настаивать на прекращении дела генерала в связи с фальсификацией основного доказательства.

О подделке подписи стало известно ранее 20 августа.

Генерал-майор проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым. Они одновременно находились в Баку

      МВД России показало видео с совершившим расправу над полковником авиации мигрантом

      Тысячи москвичей приняли участие в тренировках на свежем воздухе

      Певец AKMAL’ высказался против сравнений с другими артистами

      Минобороны России отчиталось о поиске диверсантов в лесах Курской области

      Бородина повторила образ Собчак

      Стало известно о готовности к запуску миссии Polaris Dawn

      В Курской области сработала система ПВО

      Путин впервые побывал в захваченной террористами в 2004 году школе в Беслане

      Объемы вывезенного из России зерна подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше