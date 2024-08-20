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15:56, 20 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемого в афере генерала Попова ограничили в сроке ознакомления с делом

Суд ограничил генералу Попову срок ознакомления с делом до 3 сентября
Начало событий в новости Следователи отказались расследовать подделку подписей генерала Попова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд сократил до 3 сентября срок ознакомления с материалами уголовного дела бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России. В деле 40 томов, половину из которых генерал со своим адвокатом уже изучили.

Слушания проходили в закрытом режиме. После суда адвокат Сергей Буйновский заявил, что он и Попов постараются успеть ознакомиться с материалами дела, в противном случае он подаст жалобу не решение суда.

Защитник сообщил, что следователи отказались возбуждать уголовное дело из-за подделки подписи Попова на документе о приемке более 1,7 тысячи тонн металлопроката от военно-гражданской администрации Запорожской области. Этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества, в котором обвиняется Попов и предприниматель Сергей Моисеев.

Буйновский указал, что документ был подписан в июле 2023 года, когда генерала уже перевели на службу в Сирию. Адвокат заявил, что следствие установило и допросило лиц, причастных к подделке подписи Попова. Защита будет настаивать на прекращении дела генерала в связи с фальсификацией основного доказательства.

О подделке подписи стало известно 20 августа.

Генерал-майор проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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      Любовь Ширижик
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