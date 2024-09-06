Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:58, 6 сентября 2024Силовые структуры

Дело экс-командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру

Адвокат экс-командующего 58-й армией Попова заявил о передаче дела в прокуратуру

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова передали в прокуратуру. Об этом в пятницу, 6 сентября, со ссылкой на защиту Попова сообщает ТАСС.

По словам адвоката Сергея Буйновского, в случае утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Защита требует прекратить уголовное дело и провести его дополнительно расследование, поскольку причастность Попова к мошенничеству, по ее мнению, не доказана.

3 сентября Попов попросил привлечь как свидетелей защиты своих бывших сослуживцев.

В рамках дела экс-командующему 58-й армией предъявлены обвинения в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката. Попов проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Виновность генерала оказалась под вопросом, когда в августе на документе о приемке металла — этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества — были выявлены подделки подписи Попова.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      Пилоты ВСУ прибыли в Канаду для обучения на F-16

      В России подорожали шины

      Путин поручил образовать оргкомитет национального центра «Россия»

      Орбан назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине

      В Москве иностранец до смерти забил работника АЗС

      Лиса неожиданно пробралась в автомобиль и рассмешила россиян

      Шапки-ушанки станут трендом осени

      Российские полицейские поймали похитителя ящика с пожертвованиями бойцам СВО

      Китай запустит миссию по возвращению образцов с Марса в 2028 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше