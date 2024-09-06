Дело экс-командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру

Адвокат экс-командующего 58-й армией Попова заявил о передаче дела в прокуратуру

Дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова передали в прокуратуру. Об этом в пятницу, 6 сентября, со ссылкой на защиту Попова сообщает ТАСС.

По словам адвоката Сергея Буйновского, в случае утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Защита требует прекратить уголовное дело и провести его дополнительно расследование, поскольку причастность Попова к мошенничеству, по ее мнению, не доказана.

3 сентября Попов попросил привлечь как свидетелей защиты своих бывших сослуживцев.

В рамках дела экс-командующему 58-й армией предъявлены обвинения в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката. Попов проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Виновность генерала оказалась под вопросом, когда в августе на документе о приемке металла — этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества — были выявлены подделки подписи Попова.