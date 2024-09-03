Генерал Попов попросил привлечь свидетелями по делу бывших сослуживцев

Генерал Попов попросил привлечь как свидетелей защиты бывших сослуживцев

Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал Иван Попов попросил привлечь как свидетелей защиты своих бывших сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

«Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — уточнил юрист.

Он добавил, что в настоящее время фигурант продолжает ознакомление с материалами дела. Генерал находится под домашним арестом минимум до 11 октября.

В рамках дела экс-командующему 58-й армией предъявлены обвинения в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката. Попов проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

20 августа сообщалось о выявлении подделки подписи Попова на документе о приемке металла — этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества, в котором обвиняются Иван Попов и предприниматель Сергей Моисеев.