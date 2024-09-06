Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:04, 6 сентября 2024Силовые структуры

Военные следователи завершили расследование дела генерал-майора Попова

Следователи завершили расследование дела экс-командующего 58-й армией Попова
Начало событий в новости Генерал Попов попросил привлечь свидетелями по делу бывших сослуживцев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России завершило расследование уголовного дела против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и передало его в прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

По данным агентства, защита генерал-майора настаивает на прекращении дела либо на дополнительном расследовании из-за неполноты предварительного расследования, По словам адвоката, защита Попова считает, что версия о непричастности военного к совершенным деяниям была не исследована. Он отметил, что следствие отклонило все заявленные защитой ходатайства.

Ранее сообщалось, что 3 сентября Попов попросил привлечь в качестве свидетелей защиты своих бывших сослуживцев.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      В российском регионе задержан гражданин Украины за денежный перевод на счет «Азова»

      Раскрыты подробности загадочной смерти приближенного Тимура Иванова

      Брат и сестра выиграли 35 миллионов рублей благодаря билету с датами их рождения

      Райффайзенбанк опроверг риски в работе из-за решения суда

      Путин и президент Сербии обсудят приглашение на саммит БРИКС

      В МИД Белоруссии рассказали о подробностях дела о шпионаже Японии

      Пилоты ВСУ прибыли в Канаду для обучения на F-16

      В России подорожали шины

      Путин поручил образовать оргкомитет национального центра «Россия»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше