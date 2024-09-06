Военные следователи завершили расследование дела генерал-майора Попова

Следователи завершили расследование дела экс-командующего 58-й армией Попова

Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России завершило расследование уголовного дела против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и передало его в прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

По данным агентства, защита генерал-майора настаивает на прекращении дела либо на дополнительном расследовании из-за неполноты предварительного расследования, По словам адвоката, защита Попова считает, что версия о непричастности военного к совершенным деяниям была не исследована. Он отметил, что следствие отклонило все заявленные защитой ходатайства.

Ранее сообщалось, что 3 сентября Попов попросил привлечь в качестве свидетелей защиты своих бывших сослуживцев.