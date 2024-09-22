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01:19, 22 сентября 2024Силовые структуры

Генерал Попов попросит рассмотреть его уголовное дело в Запорожской области

Адвокат Буйновский: генерал Попов попросит рассмотреть его дело в Запорожье

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и подлоге, будет добиваться рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, по месту совершения преступления. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.

«Мы будем в суде добиваться того, чтобы рассмотрение уголовного дела проходило по месту совершения деяния, то есть в Запорожской области, а это — Запорожский гарнизонный военный суд», — отметил юрист.

Буйновский сообщил, что обвинительное заключение будет подписано в начале следующей недели, после чего дело будет передано в один из военных судов.

Ранее суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела для экс-командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляция фигуранта была отклонена.

Попов обвиняется по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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      Марина Совина
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