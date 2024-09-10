Дело бывшего командующего 58-й армией Попова поступило в прокуратуру

Адвокат Попова: дело генерала находится в прокуратуре, оно не утверждено

Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова находится в военной прокуратуре, обвинительное заключение по нему еще не утверждено. Об этом заявил адвокат Сергей Буйновский, передает ТАСС.

По словам защитника, в деле не планируется появление новых фигурантов, кроме уже известного бизнесмена Сергея Моисеева.

Иван Попов обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения. Общая стоимость похищенного составляет около 130 миллионов рублей.

Ранее следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала в качестве свидетелей защиты по его уголовному делу.