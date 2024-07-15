Фигуранта дела генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест

Суд перевел под домашний арест бизнесмена Моисеева, фигуранта дела Попова

Военный суд перевел из СИЗО под домашний арест бизнесмена Сергея Моисеева, который является фигурантом уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Моисеев будет под домашним арестом до 11 октября. Ранее сообщалось, что предприниматель признал вину и активно работает со следствием.

15 июля суд также смягчил меру пресечения Попову и перевел его под домашний арест.