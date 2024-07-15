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18:06, 15 июля 2024Силовые структуры

Фигуранта дела генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест

Суд перевел под домашний арест бизнесмена Моисеева, фигуранта дела Попова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Военный суд перевел из СИЗО под домашний арест бизнесмена Сергея Моисеева, который является фигурантом уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Моисеев будет под домашним арестом до 11 октября. Ранее сообщалось, что предприниматель признал вину и активно работает со следствием.

15 июля суд также смягчил меру пресечения Попову и перевел его под домашний арест.

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