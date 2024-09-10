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18:28, 10 сентября 2024Силовые структуры

Сослуживцев бывшего командующего 58-й армией Попова отказались допрашивать по его делу

Следователь отказал в допросе сослуживцев генерала Попова в качестве свидетелей
Иван Попов

Иван Попов. Фото: РИА Новости

Следователь отказался допрашивать сослуживцев бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в качестве свидетелей по его уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

По его словам, среди свидетелей защиты должны были оказаться генералы и полковники с тех участков, где была зона ответственности Попова. В их допросе следователь необоснованно отказал.

Кроме того, по словам Буйновского, его подзащитный не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела. Тем не менее они уже переданы в военную прокуратуру.

Ранее защита генерала Попова попросила о прекращении дела или его дополнительном расследовании. По мнению Буйновского, причастность Попова к мошенничеству не доказана.

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      Олеся Мицкевич
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