Генерала Попова лишили прогулок

Генерал Попов заявил, что следователь лишил его прогулок

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, находящийся под домашним арестом, заявил в беседе с ТАСС, что следователь лишил его прогулок.

Офицер рассказал об этом после того, как суд оставил без удовлетворения его апелляцию о сроках ознакомления с материалами дела и признал законным решение об их ограничении.

«Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни», — сказал Попов.

Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщил, что экс-командующий 58-й армией будет добиваться рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, по месту совершения преступления.

Попов обвиняется по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.