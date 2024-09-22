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04:23, 22 сентября 2024Силовые структуры

Генерала Попова лишили прогулок

Генерал Попов заявил, что следователь лишил его прогулок
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, находящийся под домашним арестом, заявил в беседе с ТАСС, что следователь лишил его прогулок.

Офицер рассказал об этом после того, как суд оставил без удовлетворения его апелляцию о сроках ознакомления с материалами дела и признал законным решение об их ограничении.

«Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни», — сказал Попов.

Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщил, что экс-командующий 58-й армией будет добиваться рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, по месту совершения преступления.

Попов обвиняется по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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      Марина Совина
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