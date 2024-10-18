Экс-командующий 58-й армией Попов отверг обвинение в онлайн-ставках на спорт

Генерал-майор Попов отверг обвинение в зависимости от онлайн-ставок на спорт

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отверг обвинение в зависимости от денежных ставок на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в начале судебного процесса в Тамбовском гарнизонном военном суде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Попова, экспертиза, проведенная в отношении него, не выявила никаких зависимостей, в том числе от онлайн-ставок. Кроме того, по данным его адвоката Сергея Буйновского, генерал-майор сам одалживал деньги основному фигуранту дела — генерал-лейтенанту Олегу Цокову, которые тот потом переводил в счет долга.

По данным прокурора, преступную группу по хищению металлоконструкций на сумму свыше 114 миллионов рублей, куда вошел Попов и бизнесмен Сергей Моисеев, организовал именно Цоков. Последний, при этом, несколькими траншами перевел 1,3 миллиона рублей на банковскую карту генерал-майора.

Сейчас Попов находится под домашним арестом.

