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06:30, 5 июля 2024Силовые структуры

Дело о мошенничестве российского генерала прекратили в связи с его гибелью

Дело генерала Цокова о мошенничестве закрыли в связи с его гибелью в зоне СВО
Олег Цоков

Олег Цоков. Фото: Kremlin.ru / Wikimedia Commons

Военные следователи прекратили уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, в котором основным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело в отношении Цокова было прекращено по нереабилитирующим основаниям — в связи с его гибелью. Материалы дела в отношении еще одного фигуранта — Моисеева, содержащегося в СИЗО — выделены в отдельное производство.

12 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что генерал-лейтенант Олег Цоков, занимавший пост замкомандующего Южным военным округом (ЮВО), погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Бердянску. В 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья мог бы не возвращаться в зону специальной военной операции (СВО).

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Ранее военные следователи выдвинули окончательное обвинение бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, арестованному 21 мая. Ему вменяется обвинение в особо крупном мошенничестве, также СК добавил генералу обвинение в служебное подлоге. Свою вину он признать отказался.

4 июля СК начал проверку по заявлению о госизмене, поданному Поповым. Он сам попросил привлечь неназванных граждан России за госизмену. Он считает, что также имел место и шпионаж со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые раздобыли российские документы с грифом «секретно».

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      Марина Совина
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