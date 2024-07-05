Дело о мошенничестве российского генерала прекратили в связи с его гибелью

Дело генерала Цокова о мошенничестве закрыли в связи с его гибелью в зоне СВО

Военные следователи прекратили уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, в котором основным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело в отношении Цокова было прекращено по нереабилитирующим основаниям — в связи с его гибелью. Материалы дела в отношении еще одного фигуранта — Моисеева, содержащегося в СИЗО — выделены в отдельное производство.

12 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что генерал-лейтенант Олег Цоков, занимавший пост замкомандующего Южным военным округом (ЮВО), погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Бердянску. В 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья мог бы не возвращаться в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее военные следователи выдвинули окончательное обвинение бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, арестованному 21 мая. Ему вменяется обвинение в особо крупном мошенничестве, также СК добавил генералу обвинение в служебное подлоге. Свою вину он признать отказался.

4 июля СК начал проверку по заявлению о госизмене, поданному Поповым. Он сам попросил привлечь неназванных граждан России за госизмену. Он считает, что также имел место и шпионаж со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые раздобыли российские документы с грифом «секретно».