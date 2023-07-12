В Госдуме сообщили о гибели российского генерала при ракетном ударе ВСУ

Депутат Госдумы Гурулев сообщил о гибели генерал-лейтенанта Цокова при ракетном ударе ВСУ

Генерал-лейтенант Олег Цоков, занимавший пост замкомандующего Южного военного округа (ЮВО), погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Бердянску. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия-1.

Парламентарий напомнил, что в 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья мог бы не возвращаться в зону специальной военной операции. «Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — подчеркнул Гурулев.

Минобороны России информацию о гибели Цокова пока не комментировало.

О ракетном ударе ВСУ по Бердянску Запорожской области стало известно вечером 11 июля. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, атака была произведена ракетами Storm Shadow.

Спустя полчаса появилась информация о повторном ударе украинских войск по Бердянску. Большую часть ракет система противовоздушной обороны сбила над морем. Однако было зафиксировано попадание по территории городского предприятия.