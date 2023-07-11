В Запорожской области заявили о ракетном ударе ВСУ по Бердянску

Рогов заявил, что ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Бердянску Запорожской области, в городе прозвучала серия взрывов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, враг ударил по городу ракетами Storm Shadow», — говорится в публикации.

Ранее глава движения рассказал, что ВСУ начали новую волну наступления на ореховском участке фронта в Запорожской области. По его словам, украинские войска были остановлены, они понесли большие потери, в том числе в бронетехнике. Он добавил, что боевые столкновения продолжаются.

11 июля Рогов сообщил, что ВСУ ведут массированные обстрелы пригородов Токмака и Васильевки. Как он утверждал, украинские военные используют тяжелые виды вооружений.