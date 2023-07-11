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09:25, 11 июля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о массированных обстрелах ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о массированных обстрелах Токмака и Васильевки со стороны ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированных обстрелах пригородов Токмака и Васильевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Рогова, украинские бойцы ведут массированные обстрелы из тяжелых видов вооружений.

Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО».

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ бросили в бой новые резервы и резко повысили наступательную активность в Запорожской области. Он уточнил, что интенсивные бои идут на ореховском участке фронта. Наиболее горячими являются участки от Нестерянка — Копани до Новофедоровка — Вербовое, добавил он.

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    Марина Совина
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