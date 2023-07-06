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23:21, 6 июля 2023Бывший СССР

Рогов заявил о переброске новых резервов ВСУ в Запорожье

Рогов: ВСУ бросили в атаку новые резервы на Ореховском участке в Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой новые резервы и резко повысили наступательную активность в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На широком фронте (не менее чем в 30 километров) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами», — написал он. Рогов уточнил, что интенсивные бои идут на ореховском участке фронта. Наиболее горячими являются участки от Нестерянка-Копани до Новофедоровка-Вербовое, добавил он.

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