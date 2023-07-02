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17:04, 2 июля 2023Бывший СССР

Рогов словами «очень горячо» описал участок запорожского фронта

Рогов словами «очень горячо» описал состояние на ореховском направлении в Запорожье

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов словами «очень горячо» описал состояние на участке запорожского фронта. Его комментарий по ситуации был опубликован в Telegram.

Согласно его информации, украинские войска начали активное наступление на ореховском направлении в Запорожье. Они уже подошли к первой линии обороны Российской армии, отметил Рогов.

«Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием и при поддержке танков противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино», — написал он.

Кроме артиллерии работают и минометы противника, заметил Рогов. Он рассказал, что сейчас в российских окопах на участке в несколько сотен метров идет стрелковый бой высокой интенсивности.

Ранее Рогов предположил, что готовящуюся провокацию Киева на Запорожской атомной электростанции курирует Великобритания.

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    Сергей Истомин
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