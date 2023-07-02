Владимир Рогов связал подготовку провокации Украины на ЗАЭС с Британией

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов связал подготовку провокации Украины на Запорожской АЭС (ЗАЭС) со спецслужбами Британии. Об этом сообщает РИА Новости.

«По имеющейся у меня информации, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно британские спецслужбы. По крайней мере, именно они курируют данную провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Зеленского и СБУ», — сказал собеседник агентства.

Ранее Рогов заявил о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить попытку масштабного контрнаступления в Запорожской области. По его словам, на данный момент они пытаются запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте проводят маневрирование и переброску войск.