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11:36, 2 июля 2023Бывший СССР

Рогов связал подготовку провокации Украины на ЗАЭС с Британией

Владимир Рогов связал подготовку провокации Украины на ЗАЭС с Британией

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов связал подготовку провокации Украины на Запорожской АЭС (ЗАЭС) со спецслужбами Британии. Об этом сообщает РИА Новости.

«По имеющейся у меня информации, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно британские спецслужбы. По крайней мере, именно они курируют данную провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Зеленского и СБУ», — сказал собеседник агентства.

Ранее Рогов заявил о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить попытку масштабного контрнаступления в Запорожской области. По его словам, на данный момент они пытаются запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте проводят маневрирование и переброску войск.

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    Елена Апазиди
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