Рогов: ВСУ готовится ко второму этапу контрнаступления в Запорожье в ближайшие дни

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, второй этап украинской операции может начаться в любой момент со дня на день. «Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск», — сказал он. Рогов пояснил, что это делается с целью скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ.

Глава общественного движения предположил, что ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

Ранее российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). По словам источника в командовании группировки войск «Юг», противник бросил в атаку более 300 бойцов при поддержке шести танков и 10 боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады.

