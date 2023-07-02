Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:26, 2 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ

Рогов: ВСУ готовится ко второму этапу контрнаступления в Запорожье в ближайшие дни

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, второй этап украинской операции может начаться в любой момент со дня на день. «Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск», — сказал он. Рогов пояснил, что это делается с целью скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ.

Глава общественного движения предположил, что ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

Ранее российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). По словам источника в командовании группировки войск «Юг», противник бросил в атаку более 300 бойцов при поддержке шести танков и 10 боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск ограничил чтение постов в Twitter. Сколько публикаций в день смогут видеть пользователи?

    В Запорожье сообщили о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ

    США уличили в желании захватить венесуэльскую нефть

    Климатолог назвал количество будущих климатических мигрантов

    В Совфеде назвали причину Польши получить ядерное оружие США

    В Китае предупредили Евросоюз о расплате за действия НАТО против России

    В Госдуме оценили уровень ответственности заемщиков из новых регионов

    Российские военные нанесли удары по войскам ВСУ на южнодонецком направлении

    В Европарламенте назвали санкции ЕС оружием массового убийства

    Российские военные уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости