Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:28, 1 июля 2023Россия

Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ в Бахмутском районе ДНР

РИА Новости: российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контрнаступления в районе села Берховка Бахмутского района Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил источник в командовании группировки войск «Юг».

По его словам, противник бросил в атаку более 300 бойцов при поддержке шести танков и 10 боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне», — доложил о пресечении наступательных действий собеседник агентства и добавил, что личный состав противника отступил. Известно, что в результате боев было уничтожено пять украинских танков, восемь БМП и более 10 беспилотных летательных аппаратов типа «Валькирия» и «Лелека-100».

Ранее в Минобороны России информировали, что российские военные успешно отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении. Речь шла об обороне подразделений «Южной» группировки войск в районе населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первоймайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Застрявшие в пробке на Крымском мосту россияне рассказали о ситуации

    Во Франции родителям пригрозили тюрьмой за участие детей в беспорядках

    Москвичи поспорили о стоимости газировки в центре города в СССР

    Дзюба высказался об участии в шоу со Слуцким

    Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ в Бахмутском районе ДНР

    Воздушный шар с людьми на борту упал в российском городе

    «Ван Хельсинг» попал на видео во время поездки в московском метро

    Петр Ян назвал сроки следующего боя в UFC

    В МИД Венгрии рассказали об осведомленности по поводу мятежа ЧВК «Вагнер»

    В Мелитополе прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости