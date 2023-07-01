Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ в Бахмутском районе ДНР

РИА Новости: российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контрнаступления в районе села Берховка Бахмутского района Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил источник в командовании группировки войск «Юг».

По его словам, противник бросил в атаку более 300 бойцов при поддержке шести танков и 10 боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне», — доложил о пресечении наступательных действий собеседник агентства и добавил, что личный состав противника отступил. Известно, что в результате боев было уничтожено пять украинских танков, восемь БМП и более 10 беспилотных летательных аппаратов типа «Валькирия» и «Лелека-100».

Ранее в Минобороны России информировали, что российские военные успешно отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении. Речь шла об обороне подразделений «Южной» группировки войск в районе населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первоймайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой народной республики.