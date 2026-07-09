В Иране заявили об ударах по базам США

Tasnim: Иран нанес удары по базам США в Бахрейне и Кувейте

Иран нанес удары по базам Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале.

Как утверждается в публикациях, Тегеран атаковал базы США в Кувейте.

Кроме того, под удар попала штаб-квартира 5-го флота Военно-морских сил США в Бахрейне, пишет Tasnim.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны. По данным агентства Mehr, на юге Ирана в Бендер-Аббасе слышны взрывы. Также местные СМИ сообщили о взрывах в городе Сирик.