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04:16, 9 июля 2026Мир

В решении Трампа по Украине увидели угрозу для США

RS: Решение США о выдаче Украине лицензии на Patriot может так и не исполниться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Решение президента США Дональда Трампа о выдаче Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot вряд ли поможет Киеву. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft (RS).

«Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя. Это пустая трата», — говорится в статье.

При этом, по мнению издания, передача лицензии Киеву может поставить под угрозу национальную безопасность США, поскольку это облегчит доступ к секретной информации об американских военных системах. Отмечается, что Вашингтон, осознав риски, может отказаться от реализации этой инициативы.

«Мы не удивимся, если этот подарок Украине будут затягивать до полного предания забвению, где ему и самое место», — заключает RS.

Накануне Трамп пообещал выдать Украине лицензии на производство ЗРК Patriot. Комментируя его решение, агентство Bloomberg предупредило, что запуск производства ракет на Украине не позволит Киеву в краткосрочной перспективе быстро восполнить арсеналы, поскольку этот процесс может занять годы из-за подготовки и сложных технологий.

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