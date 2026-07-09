Фон дер Ляйен подарили пистолет с патронами

Politico: Эрдоган подарил лидерам ЕС пистолеты с патронами на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам государств ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита Североатлантического альянса в Анкаре. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Команда службы безопасности главы Евросовета изъяла оружие для проверки. Отмечается, что пистолеты не соответствуют строгим ограничениям Бельгии и вряд ли будут храниться Коштой и фон дер Ляйен лично.

Саммит НАТО прошел в Анкаре с 7 по 8 июля. В нем приняли участие представители 32 государств-членов Североатлантического альянса, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках, вызвав усмешку турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.