Эрдоган усмехнулся Макрону в солнцезащитных очках

Президент Турции Эрдоган не скрыл ухмылки при виде Макрона в солнцезащитных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках, вызвав усмешку турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.

Саммит альянса проходит в столице Турции 7-8 июля. Перед церемонией Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте приветствовали каждого из участников встречи. Единственным, кто появился в темных очках, оказался Макрон, и турецкий лидер, пожимая руку французскому президенту, не скрыл ухмылки.

Подобные случаи уже происходили ранее. Пользователи сети высмеяли Макрона, когда он пришел в солнцезащитных очках на Всемирный экономический форум в Давосе в январе. Также накануне супруга Эрдогана не позволила французскому лидеру поцеловать ей руку во время приветствия.

Впервые Макрон появился на публике в солнцезащитных очках на форуме в Давосе. Перед этим стало известно, что политик получил пощечину от своей жены Брижит, когда они выходили из самолета во Вьетнаме, а затем с кровоподтеком в глазу выступил перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр.