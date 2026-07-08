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14:55, 8 июля 2026Мир

Эрдоган усмехнулся Макрону в солнцезащитных очках

Президент Турции Эрдоган не скрыл ухмылки при виде Макрона в солнцезащитных очках
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках, вызвав усмешку турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.

Саммит альянса проходит в столице Турции 7-8 июля. Перед церемонией Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте приветствовали каждого из участников встречи. Единственным, кто появился в темных очках, оказался Макрон, и турецкий лидер, пожимая руку французскому президенту, не скрыл ухмылки.

Подобные случаи уже происходили ранее. Пользователи сети высмеяли Макрона, когда он пришел в солнцезащитных очках на Всемирный экономический форум в Давосе в январе. Также накануне супруга Эрдогана не позволила французскому лидеру поцеловать ей руку во время приветствия.

Впервые Макрон появился на публике в солнцезащитных очках на форуме в Давосе. Перед этим стало известно, что политик получил пощечину от своей жены Брижит, когда они выходили из самолета во Вьетнаме, а затем с кровоподтеком в глазу выступил перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр.

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