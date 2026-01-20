Реклама

17:16, 20 января 2026

Собчак оценила образ Макрона в очках на форуме в Давосе

Карина Черных
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила образ президента Франции Эммануэля Макрона на форуме в Давосе. Пост с ее комментарием появился в Telegram-канале «Кровавая барыня».

48-летний французский лидер выступил на мероприятии в солнцезащитных очках-авиаторах со светло-синими линзами. Собчак напомнила, что ранее Макрон предстал перед публикой с красным глазом, и назвала его Терминатором.

«Какой бы ни была причина, выглядит очень стилево», — отметила журналистка.

19 января в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. В этом году из-за напряженности вокруг вопроса о статусе Гренландии форум может стать местом дискуссий между президентом США Дональдом Трампом и представителями стран Европы.

