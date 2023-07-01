Минобороны заявило об отражении 15 атак ВСУ в ДНР

«Южная» группировка ВС России успешно отразила 15 атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные успешно отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны России.

Уточняется, что речь идет об обороне подразделений «Южной» группировки войск в районе населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первоймайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой народной республики.

Ранее в ведомстве доложили о групповом ударе по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». В ведомстве подчеркнули, что удар был произведен высокоточным оружием морского и наземного базирования и его цель была достигнута.

1 июля глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов проинформировал, что российские войска отбили атаку ВСУ около Макаровки на южнодонецком направлении. Помимо этого, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками.