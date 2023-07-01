Российские силы отбили атаку ВСУ у Макаровки

ВС РФ отбили атаку ВСУ около Макаровки на южнодонецком направлении

Подразделения группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Макаровки на южнодонецком направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

Как рассказал Чехов, российские военные нанесли огневое поражение по украинским силам в районе Макаровки. В результате была уничтожена боевая бронированная машина и живая сила противника, добавил он.