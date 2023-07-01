Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:18, 1 июля 2023Бывший СССР

Российские силы отбили атаку ВСУ у Макаровки

ВС РФ отбили атаку ВСУ около Макаровки на южнодонецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Макаровки на южнодонецком направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

Как рассказал Чехов, российские военные нанесли огневое поражение по украинским силам в районе Макаровки. В результате была уничтожена боевая бронированная машина и живая сила противника, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Названа наиболее вероятная цель украинского наступления

    Польского президента обвинили в обмане поляков из-за заявления об Украине

    Уничтожение склада боеприпасов ВСУ сняли на видео

    Российские танкисты уничтожили две американские бронемашины ВСУ

    Макрона предупредили о последствиях в случае продолжения беспорядков в стране

    Российские силы отбили атаку ВСУ у Макаровки

    Женщина отомстила соседу-гомофобу и покрасила его забор в радугу

    В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

    Россиян предупредили о новой угрозе для смартфонов

    В России создали «Вектор ЛК-210» для поражения живой силы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости