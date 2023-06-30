Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном направлении боевых действий

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Южная группировка российских войск отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 30 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Атаки противника были отражены в районе сел Белогоровка, Красное и Первомайское, а также в районах поселков Северное и Каменка в Донецкой народной республике (ДНР).

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 160 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.