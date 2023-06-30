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14:12, 30 июня 2023Россия

Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном направлении боевых действий

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Южная группировка российских войск отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 30 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Атаки противника были отражены в районе сел Белогоровка, Красное и Первомайское, а также в районах поселков Северное и Каменка в Донецкой народной республике (ДНР).

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 160 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Родикова
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