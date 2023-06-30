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14:16, 30 июня 2023Россия

Минобороны России сообщило о 10 сбитых за сутки украинских беспилотниках

Минобороны России: за сутки сбито 10 украинских БПЛА и 7 реактивных снарядов HIMARS

Фото: Efrem Lukatsky / AP

За прошедшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) сбито 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Также в военном ведомстве рассказали о том, что российские военнослужащие на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР)отразили две атаки ВСУ, а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

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    Игорь Дмитров
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