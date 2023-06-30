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14:22, 30 июня 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Российские военнослужащие на купянском направлении отразили две атаки ВСУ, а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в пятницу, 30 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Атаки отразила Западная группировка войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), а диверсантов нейтрализовали в Харьковской области, рядом с селом Ольшана. «Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также 2 автомобиля», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики, добавили в военном ведомстве.

Также российские войска отразили атаку ВСУ в районе Времевского выступа в Донецкой народной республике.

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    Евгения Куликова
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