Стало известно о попытке атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Минобороны России сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В наступлении были задействованы силы противника численностью в одну мотопехотную роту. В отражении атаки участвовали военнослужащие российской группировки войск «Восток». Они пресекли продвижение украинских подразделений в направлении населенного пункта Старомайорское, нанеся выдвигавшимся частям ВСУ огневое поражение артиллерийскими средствами и авиацией.

Помимо этого, российские военнослужащие поразили район сосредоточения украинских войск в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожской области группы украинских диверсантов. В ликвидации диверсионной группы также были задействованы бойцы группировки войск «Восток».