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14:15, 30 июня 2023Россия

Стало известно о попытке атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Минобороны России сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В наступлении были задействованы силы противника численностью в одну мотопехотную роту. В отражении атаки участвовали военнослужащие российской группировки войск «Восток». Они пресекли продвижение украинских подразделений в направлении населенного пункта Старомайорское, нанеся выдвигавшимся частям ВСУ огневое поражение артиллерийскими средствами и авиацией.

Помимо этого, российские военнослужащие поразили район сосредоточения украинских войск в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожской области группы украинских диверсантов. В ликвидации диверсионной группы также были задействованы бойцы группировки войск «Восток».

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    Алан Босиков
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