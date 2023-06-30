Минобороны заявило об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области

МО РФ заявило об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие уничтожили на запорожском направлении диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом заявили журналистам в пятницу, 30 июня, в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что на том же направлении подразделениями группировки войск «Восток» удалось пресечь попытку украинской стороны провести силами до мотопехотного взвода разведку боем.

Противник потерял четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, добавили в Минобороны.

13 июня оборонное ведомство отчиталось о разгроме украинских диверсантов, пытавшихся тайно атаковать позиции российских Вооруженных сил.

В Минобороны тогда подчеркнули, что капитан Алексей Рыжкович заметил приближение противника, вместе с подчиненными занял выгодные позиции на местности и начал отражать нападение. В ходе боя Рыжкович был ранен, но продолжил командовать.

Отмечалось, что российское подразделение завладело оружием иностранного производства.