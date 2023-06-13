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02:11, 13 июня 2023Бывший СССР

В Минобороны сообщили о разгроме украинской диверсионной группы

Минобороны сообщило о разгроме диверсантов ВСУ, пытавшихся тайно атаковать позиции ВС РФ

Подразделение Вооруженных сил России разгромило диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, пишут «Известия».

В военном ведомстве рассказали, что диверсанты попытались тайно атаковать российские позиции, но капитан Алексей Рыжкович заметил приближение противника, вместе с подчиненными занял выгодные позиции на местности и начал отражать нападение.

В ходе боя Рыжкович был ранен, но продолжил командовать. В результате ДРГ, несмотря на численное преимущество, понесла существенные потери и отступила. Российское подразделение завладело оружием иностранного производства.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа нашли брошенный диверсантами танк Т-72 на границе в Белгородской области. Кроме того, в одной из засад российские силовики нашли американский ручной гранатомет и миниатюрные военные беспилотники Black Hornet британского производства стоимостью 50 тысяч долларов за каждый дрон.

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    Марина Совина
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