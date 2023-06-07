Бойцы спецназа обнаружили брошенный диверсантами танк в Белгородской области

Бойцы спецназа нашли брошенный диверсантами танк Т-72 на границе в Белгородской области

Бойцы спецназа обнаружили брошенный диверсантами танк Т-72 на границе в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, в одной из засад Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские силовики нашли американский ручной гранатомет и миниатюрные военные беспилотники Black Hornet британского производства.

Отмечается, что стоимость каждого такого дрона составляет 50 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили семь БПЛА и задержали двух пособников ВСУ в Запорожье и под Херсоном. В Росгвардии рассказали, что часто схроны спрятаны в лесу, разрушенных домах, колодцах или подвалах. Часть из таких удалось выявить с помощью квадрокоптеров.