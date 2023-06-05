Росгвардейцы нашли 750 взрывоопасных предметов в Запорожье и под Херсоном

Росгвардейцы обнаружили семь БПЛА и задержали два пособника ВСУ в Запорожье и под Херсоном

Росгвардейцы обнаружили 750 взрывоопасных предметов и 100 противотанковых и противопехотных мин в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, во время разведки бойцы также нашли 20 тысяч патронов, семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе иностранного производства. Росгвардейцам удалось задержать двух пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). У них изъяли экстремистскую литературу и информационные носители.

В пресс-службе заявили, что часто схроны спрятаны в лесу, разрушенных домах, колодцах или подвалах. Часть из таких удалось выявить с помощью квадрокоптеров. «Обнаруженные в тайниках боеприпасы и взрывоопасные предметы могли быть применены для проведения диверсионно-террористических актов в отношении мирных жителей, гражданской инфраструктуры, военных объектов», — объяснили в Росгвардии.