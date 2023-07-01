Минобороны России сообщило о групповом ударе по пунктам управления ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»

Российские войска нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что удар был произведен высокоточным оружием морского и наземного базирования. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — заключили в министерстве.

Там также рассказали о том, что в течение прошедших суток бойцы ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях.

26 июня в российском Минобороны докладывали, что российские военные нанесли групповой удар по артиллерийским складам ВСУ. Утверждалось, что на пораженных объектах находились в том числе и переданные Украине Западом боеприпасы.

