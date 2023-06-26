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14:51, 26 июня 2023Россия

Российские войска нанесли групповой удар по складам западного вооружения ВСУ

Минобороны: нанесен групповой удар по складам переданного ВСУ западного вооружения

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В ночь на 26 июня российские войска нанесли групповой удар по артиллерийским складам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На пораженных объектах находились в том числе и переданные Украине Западом боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского базирования, отметили в Минобороны. Все назначенные объекты поражены.

Также за минувшие сутки российские войска уничтожили узел связи ВСУ в Донецкой народной республике.

Раннее министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Глава Минобороны высоко оценил эффективность группировки по выявлению и поражению районов дислокации личного состава и военной техники ВСУ. Он приказал продолжать разведку.

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    Алан Босиков
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