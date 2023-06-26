МО РФ: Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в ведомстве, передает ТАСС.

Он провел совещание с командованием и поставил задачу продолжать активное ведение разведки. Также Шойгу отметил высокую эффективность «Западной» группировки по выявлению и поражению военной техники и скоплений личного состава противника.

«Командующему и командирам "Западной" группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», — разъяснили в Минобороны.

24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то изменениях насчет доверия президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу.

Пресс-секретарь тогда подчеркнул, что кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой главы государства.