В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина Шойгу

Песков о доверии Путина Шойгу: мне неизвестно о каких-то изменениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то изменениях насчет доверия Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой президента и вряд ли обсуждались в ходе контактов главы Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по урегулированию мятежа, предпринятого бойцами частной военной компании.

С момента объявления Пригожиным о начале мятежа вечером 23 июня Шойгу не делал каких-либо заявлений и не появлялся на публике, как и начальник Генштаба Валерий Герасимов. От министерства обороны к бойцам ЧВК публично обращались несколько высокопоставленных военных, в частности один из командующих специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин и первый замначальника ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Кроме того, Алексеев и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров встречались с Пригожиным утром 24 июня в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, который был захвачен бойцами ЧВК.