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00:47, 24 июня 2023Россия

Еще один российский генерал обратился к ЧВК «Вагнер» и призвал одуматься

Первый замглавы ГУ Генштаба ВС РФ Алексеев обратился к ЧВК «Вагнер» и призвал одуматься

Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев обратился к ЧВК «Вагнер» и призвал одуматься. Видео опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

Офицер назвал происходящее сейчас вопиющим фактом, который можно объяснить только помешательством. Он подчеркнул, что страна находится в сложнейшем положении, когда против России ополчился весь западный мир.

По словам генерала, подобные вещи могут привести к огромным потерям, в первую очередь политическим, поскольку на Западе с воодушевлением воспримут внутренние российские конфликты.

«Это удар в спину стране и президенту. Не хватало развязать гражданскую войну», — заключил Алексеев.

Ранее один из командующих специальной военной операцией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться и подчиниться руководству государства.

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    Марина Совина
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