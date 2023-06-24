Еще один российский генерал обратился к ЧВК «Вагнер» и призвал одуматься

Первый замглавы ГУ Генштаба ВС РФ Алексеев обратился к ЧВК «Вагнер» и призвал одуматься

Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев обратился к ЧВК «Вагнер» и призвал одуматься. Видео опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

Офицер назвал происходящее сейчас вопиющим фактом, который можно объяснить только помешательством. Он подчеркнул, что страна находится в сложнейшем положении, когда против России ополчился весь западный мир.

По словам генерала, подобные вещи могут привести к огромным потерям, в первую очередь политическим, поскольку на Западе с воодушевлением воспримут внутренние российские конфликты.

«Это удар в спину стране и президенту. Не хватало развязать гражданскую войну», — заключил Алексеев.

Ранее один из командующих специальной военной операцией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться и подчиниться руководству государства.