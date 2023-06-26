Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 26 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что уничтоженный узел связи располагался в районе села Ивановка, его использовала 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили пункт ремонта и восстановления вооружения, военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, расположенный в районе села Новояковлевка в Запорожской области.

Также Минобороны отчиталось об уничтожении 19 украинских беспилотников в Луганской народной республике (ЛНР), ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.