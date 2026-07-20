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11:30, 20 июля 2026Ценности

Сидни Суини восхитила снимками в бикини на отдыхе с миллиардером

Сидни Суини опубликовала снимки в бикини с отдыха с миллиардером Скутером Брауном
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини поделилась серией снимков с отдыха и порадовала поклонников. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Эйфории» опубликовала фотографии из отпуска в Австралии, куда она отправилась вместе с друзьями и возлюбленным, миллиардером Скутером Брауном. Знаменитость в том числе разместила кадры, на которых позировала в бикини с цветочным принтом и нижнем белье собственного бренда Syrn.

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«Немного фото из Австралии», — подписала телезвезда публикацию, которая восхитила ее фанатов. «Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Идеал», «Красивая Сидни», — высказывались многочисленные подписчики в комментариях.

Суини и Браун начали встречаться в сентябре 2025 года после знакомства на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес в Венеции, Италия. В апреле текущего года Браун официально подтвердил их отношения, опубликовав совместное фото в соцсетях.

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