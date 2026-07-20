Задержание и допрос готовившего теракт украинского агента показали на видео

ФСБ показала на видео задержали и допрос готовившего теракт в Ставропольском крае

ФСБ показала на видео задержание и допрос украинского агента, готовившего теракт в отношении офицера запаса Российской армии в Ставропольском крае. Ролик публикует Rg.ru.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ проводят задержание подозреваемого возле гаража. Демонстрируется работа саперов, которые в ходе осмотра помещения нашли детали взрывного устройства. На допросе украинский агент рассказал, как был завербован спецслужбами Киева и сначала выполнял разведывательную работу, а затем приступил к подготовке покушения на военного.

По ходатайству следствия суд арестовал агента на время расследования уголовного дела о теракте.

Ранее стало известно, что 49-летний работавший на украинские спецслужбы россиянин был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке покушения на отставного военнослужащего.

