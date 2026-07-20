Центробанк заметил возрождение формата столовых в Сибири

ТАСС: В ЦБ заявили о росте популярности формата столовых в Сибири

Открытие столовых стало главным трендом в начале лета 2026 года в сфере общественного питания в Сибирском федеральном округе. Об этом из июльского доклада Центробанка (ЦБ) РФ о региональной экономике узнали журналисты ТАСС.

В частности, следует из материалов, «возрождение формата столовых» происходило в Омской области, где такие заведения активно запускались на базе прекративших работу кафе и ресторанов.

В целом, заметили в ЦБ, в мае-июне рост потребительской активности в Сибири ускорился, сегмент готовой еды прибавил год к году 20 процентов, а инфляция в прошлом месяце оставалась близкой к общероссийскому уровню.

В апреле-мае темпы роста потребительских цен в России замедлялись, после чего они начали ускоряться, в том числе в связи с ситуацией на топливном рынке.

С точки зрения руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова, которую он изложил в докладе «Этюд 2. Инфляция и антиинфляционная политика», экономика России в настоящее время столкнулась с околостагфляционной ситуацией, когда часть товаров не реагирует на изменения ключевой ставки, а другая не растет в цене из-за дефицита спроса.