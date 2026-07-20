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09:16, 20 июля 2026Экономика

В России разорвало инфляцию

Аналитик Белоусов: Экономика России столкнулась с околостагфляционной ситуацией
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Экономика России столкнулась с околостагфляционной ситуацией, когда часть товаров не реагирует на изменения ключевой ставки, а другая не растет в цене из-за дефицита спроса. О разрыве инфляции заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов, его слова приводит газета «Ведомости».

В докладе «Этюд 2. Инфляция и антиинфляционная политика» аналитик отметил, что эффективность монетарного подавления роста Индекса потребительских цен снижают товары, цены на которые не регулируются политикой ЦБ, — бензин, регулируемые и бытовые услуги, а также перенос в конечную стоимость дополнительных издержек — процентных платежей, ставок по лизингу и аренде. Ужесточение денежно-кредитной политики не замедляет инфляцию ввиду сочетания высокой долговой нагрузки и локального монополизма крупных компаний, пояснил Белоусов.

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец согласилась, что на цены влияет ряд факторов, на которые нельзя воздействовать через ключевую ставку и усомнилась в необходимости реагировать на эти процессы изменением ставки. Как полагает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, больше половины динамики роста цен обусловлено немонетарными факторами.

Ранее ситуацию в экономике России «похолоданием» и даже «зимой» назвал спецпредставитель президента РФ Борис Титов, по словам которого из-за того, что себестоимость производства растет, а вместе с ней при снижении спроса будут расти и цены, ситуация приближается к стагфляции — сочетанию роста цен и падения ВВП — выход из которой является «самым сложным макроэкономическим решением», пояснил бизнесмен.

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